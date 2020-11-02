Результати аудиту України, який проводить Кабмін, будуть представлені протягом цього тижня.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час засідання погоджувальної ради ВР.

Результати аудиту він назвав “чеком за вечірку незалежності”.

“На цьому тижні будуть представлені результати аудиту держави, те, чим ми займалися. Фактично ми матимемо можливість побачити “чек за вечірку в 30 років незалежності України” і подивитися, на якому стані економічного розвитку знаходимося ми зараз”, — сказав він.

Крім цього, за словами Стефанчука, буде представлена найближчим часом на вимогу президента України стратегія економічного розвитку до 2030 року.

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