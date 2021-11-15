Про це повідомляють #Букви.
Нагадаємо, що 2 листопада Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет України на 2022 рік.
“Наступний пленарний тиждень, скоріше за все, буде бюджетним. Наступний, не цей”, – на погоджувальній раді повідомив спікер Руслан Стефанчук.
Крім того, перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко повідомив, що у четвер, 18 листопада, можуть провести позачергове пленарне засідання, на якому розглянуть законопроєкти із фінансових питань.
“На порядку денному багато корисних законопроєктів на цьому тижні. Наскільки я розумію, колеги з монобільшості можуть підкоригувати, нас може очікувати позачергове засідання в четвер з фінансових питань”, – сказав Корнієнко.
Загальні показники проєкту держбюджету на 2022 рік є такими:
доходи – у сумі 1267,4 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 191,4 млрд грн, або на 17,8%, та затверджених із змінами на п.р. на 159,96 млрд грн, або на 14,4%);
видатки – у сумі 1441,9 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 153,8 млрд грн, або на 11,9%, та затверджених із змінами на п.р. на 96,9 млрд грн, або на 7,2%);
повернення кредитів – у сумі 10,28 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 0,76 млрд грн, або на 8%, та затверджених із змінами на п.р. на 1,7 млрд грн, або на 19,7%);
надання кредитів – у сумі 23,74 млрд грн (більше фактичних за 2020 р. на 8,7 млрд грн, або на 57,9%, та затверджених із змінами на п.р. на 6,1 млрд грн, або на 34,9%);
дефіцит (фінансування) – у сумі 188 млрд грн (менше фактичних за 2020 р. на 29,6 млрд грн, або на 13,6%, та затвердженого із змінами на п.р. на 58,6 млрд грн, або на 23,8%).
- 20 жовтня Верховна Рада почала розгляд проєкту закону про Державний бюджет на 2022 рік. Голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов повідомив, що комітет розглянув 3284 пропозиції народних депутатів і комітетів.