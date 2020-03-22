Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пропонує на час карантину через спалах коронавірусу проводити засідання ВР і комітетів у режимі відеоконференції.

З цією метою він уже вніс до Парламенту відповідний законопроєкт № 3250.

Документ був зареєстрований 20 березня. Він переданий на розгляд керівництву.

Проєкт закону називається “Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів ВРУ в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Текст законопроєкту та супровідні документи до нього поки не опубліковані.

Раніше очільник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія відзначав, що депутати вивчають можливість віддаленої роботи, зокрема на комітетах.

“Ми зараз розробляємо законопроєкт, який дозволить у режимі віддаленого управління працювати. Такого не було. І там є стаття Конституції, яка прямо говорить, що депутати повинні бути зібрані в Парламенті. Але з огляду на такі надзвичайні обставини, ми зараз шукаємо юридичну модель, яким чином на час виключно питань епідемії і питань з протидії мати можливість працювати в такому режимі”, – повідомив Арахамія.

Нардеп тоді ж заявляв, що це може бути відеозв’язок або відеоголосування.