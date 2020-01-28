Віце-спікер українського парламенту Руслан Стефанчук закликав активізувати вирішення питання про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це повідомляється на публічній сторінці Стефанчука в Facebook.

Уточнюється, що по ходу свого виступу в Брюсселі Стефанчук наголосив на незмінності курсу України на набуття членства в альянсі.

В той же час особливу увагу віце-спікер приділив питанням просування співробітництва між військовими НАТО і України в Східносредиземноморскому і Чорноморському регіонах.

“Окремо було підкреслено, що необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Перший заступник Голови Верховної Ради України закликав de jure визнати, то що Україна робить de facto”, – йдеться в повідомленні.

На думку Стефанчука, основним пріоритетом співпраці України з НАТО є програма розширених можливостей, яка служить технічним інструментом взаємодії українських військових для поліпшення їх сумісності з військовими підрозділами держав-членів НАТО.