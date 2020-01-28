Про це повідомляється на публічній сторінці Стефанчука в Facebook.
Уточнюється, що по ходу свого виступу в Брюсселі Стефанчук наголосив на незмінності курсу України на набуття членства в альянсі.
В той же час особливу увагу віце-спікер приділив питанням просування співробітництва між військовими НАТО і України в Східносредиземноморскому і Чорноморському регіонах.
“Окремо було підкреслено, що необхідно активізувати вирішення питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. Перший заступник Голови Верховної Ради України закликав de jure визнати, то що Україна робить de facto”, – йдеться в повідомленні.
На думку Стефанчука, основним пріоритетом співпраці України з НАТО є програма розширених можливостей, яка служить технічним інструментом взаємодії українських військових для поліпшення їх сумісності з військовими підрозділами держав-членів НАТО.
- Україна і НАТО остаточно узгодили проведення спільних навчань по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні “Незламна стійкість-2020” в Одесі.
- У грудні минулого року Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Україні немає сенсу подавати нову заявку про План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.