Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук приїжджав до Туреччини на інавгурацію президента Реджепа Таїпа Ердогана. Там він зустрівся зі звільненими командирами з "Азовсталі".

Джерело: пресслужба Руслана Стефанчука.

Згідно з умовами обміну командири залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Серед них командир полку Національної гвардії “Азов” Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер “Азова” Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега.

“Усі наші захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому”, – заявив Стефанчук.

Усі вони були звільнені 21 вересня 2022 року. Тоді відбувся великий обмін полоненими, зокрема з Маріуполя.