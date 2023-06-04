Джерело: пресслужба Руслана Стефанчука.
Згідно з умовами обміну командири залишатимуться в Туреччині до кінця війни. Серед них командир полку Національної гвардії “Азов” Денис Прокопенко (Редіс), його заступник Святослав Паламар, в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер “Азова” Олег Хоменко і командир 12-ї бригади НГУ Денис Шлега.
“Усі наші захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому”, – заявив Стефанчук.
Усі вони були звільнені 21 вересня 2022 року. Тоді відбувся великий обмін полоненими, зокрема з Маріуполя.
- На початку 2022 року командування маріупольського гарнізону проголосило гасло “АЗОВ − це вся Україна”. У практичній площині цей заклик втілено у створенні нових формувань в українській армії. Зазвичай, їх називають “азовськими” підрозділами — як та де воюють українські націоналісти?