Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів про пріоритетні законопроєкти цього пленарного тижня на Погоджувальній раді депутатських фракцій (депутатських груп).

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

За його словами, найближчим часом парламент України має можливість розглянути План законопроєктних робіт на 2021 рік, який уперше цього року готувався шляхом узгодженої співпраці трьох суб’єктів законодавчої ініціативи — президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

“У результаті нам вдалося вийти на фундаментальні речі, що враховують пропозиції трьох суб’єктів законодавчої ініціативи, програмні документи та пропускну здатність Парламенту України (трохи більше 300 законопроєктів). Сподіваюсь, що Верховна Рада України підтримає План законопроєктних робіт на 2021 рік, який сприятиме планомірній і підконтрольній суспільству діяльності єдиного законодавчого органу України”, — зазначив перший віцеспікер парламенту України.

Крім того, Верховна Рада України розгляне цього тижня законопроєкт “Про народовладдя через всеукраїнський референдум”.

“Я сподіваюсь, що народні депутати України усвідомлюють важливість цього проєкту закону, у результаті ухвалення якого народ отримає механізм безпосереднього впливу на владу. Лише цим законопроєктом наша робота щодо утвердження принципу народовладдя не вичерпується. Це буде низка й інших законопроєктів. Деякі з них уже напрацьовані, зокрема — законопроєкт про місцевий референдум”, — доповнив Стефанчук.

Політик також закликав народних депутатів України підтримати законопроект “Про Бюро економічної безпеки”.

“У результаті його ухвалення ми не лише виконаємо обіцянку президента України позбавити Службу безпеки України непритаманної їй функції розслідування економічних злочинів, а і забезпечимо новий підхід щодо формування державної правової політики в цій сфері”, — зазначив він.

Стефанчук повідомив, що найближчі два тижні планується провести засідання всіх парламентських робочих груп і продовжити роботу над важливими законопроєктами: щодо парламентської опозиції, державних символів України, рекодифікації цивільного законодавства України, а також над цілою низкою законопроєктів щодо народовладдя.