Голова Верховної ради України Руслан Стефанчук звернувся до парламентів, урядів та громадян Європи з закликом запровадити безпольотну зону над Україною у зв'язку з обстрілом Запорізької АЕС.

Про це спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив у своєму відеозверненні.

Стефанчук наголосив, що обстріл Запорізької АЕС не є випадковістю. Це цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу, зауважив парламентар.

Політик додав, що український Чорнобиль став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи після аварії 1986 року. Стефанчук зауважив, що ЗАЕС в рази потужніша та небезпечніше за станцію в Чорнобилі. На його думку, цілеспрямована атака на Запорізьку АЕС свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують не лише існуванню Європи, а й усього людства.

Насамкінець, очільник українського парламенту закликав країни Європи якомога швидше запровадити безпольотну зону над Україною для захисту Європи та світу в цілому.