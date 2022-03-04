Про це спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив у своєму відеозверненні.
Стефанчук наголосив, що обстріл Запорізької АЕС не є випадковістю. Це цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу, зауважив парламентар.
Політик додав, що український Чорнобиль став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи після аварії 1986 року. Стефанчук зауважив, що ЗАЕС в рази потужніша та небезпечніше за станцію в Чорнобилі. На його думку, цілеспрямована атака на Запорізьку АЕС свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують не лише існуванню Європи, а й усього людства.
Насамкінець, очільник українського парламенту закликав країни Європи якомога швидше запровадити безпольотну зону над Україною для захисту Європи та світу в цілому.
- Нагадаємо, що окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, внаслідок чого там почалася пожежа.
- Також повідомлялося, що російські військові захопили майданчик Запорізької АЕС.
- Генсек НАТО раніше заявляв, що альянс не буде запроваджувати безпольотну зону над Україною.