Про це повідомила пресслужба Ради.

“Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження № 412 “Про деякі заходи із попередження поширення гострої респіраторної хвороби”, – йдеться в повідомленні.

Документ передбачає, що на час карантину до Парламенту будуть допускатися лише вакциновані громадяни або громадяни із негативним ПЛР-тестом чи документом про одужання від коронавірусу.

Заборона, зокрема, стосується:

чинних народних депутатів;

колишніх народних депутатів (заборона не поширюється на адміністративну будівлю ВР на вулиці Грушевського, 5);

співробітників Апарату Верховної Ради;

співробітників державних підприємств та установ, які забезпечують діяльність парламенту;

помічників-консультантів народних депутатів;

членів Кабміну, представників центральних органів виконавчої влади та інших осіб, які беруть участь у роботі парламенту;

представників ЗМІ;

повнолітніх учасників відкритих відвідин Парламенту.

Нагадаємо, раніше очільник фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія назвав трьох депутатів “монобільшості”, що відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу.