Про це повідомила пресслужба Ради.
“Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав Розпорядження № 412 “Про деякі заходи із попередження поширення гострої респіраторної хвороби”, – йдеться в повідомленні.
Документ передбачає, що на час карантину до Парламенту будуть допускатися лише вакциновані громадяни або громадяни із негативним ПЛР-тестом чи документом про одужання від коронавірусу.
Заборона, зокрема, стосується:
- чинних народних депутатів;
- колишніх народних депутатів (заборона не поширюється на адміністративну будівлю ВР на вулиці Грушевського, 5);
- співробітників Апарату Верховної Ради;
- співробітників державних підприємств та установ, які забезпечують діяльність парламенту;
- помічників-консультантів народних депутатів;
- членів Кабміну, представників центральних органів виконавчої влади та інших осіб, які беруть участь у роботі парламенту;
- представників ЗМІ;
- повнолітніх учасників відкритих відвідин Парламенту.
Нагадаємо, раніше очільник фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія назвав трьох депутатів “монобільшості”, що відмовляються вакцинуватися проти коронавірусу.
- Українцям, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не надаватимуть допомогу за лікарняними листками.