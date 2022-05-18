Після перемоги у "Євробаченні-2022" пісня "Stefania" українського гурту Kalush Orchestra потрапила на третю сходинку щотижневого рейтингу найбільш прослуховуваних треків у світі на стрімінговому сервісі Spotify.

Про це повідомляють #Букви.

До цієї добірки на платформі потрапляють найпопулярніші серед користувачів Spotify пісні. Варто зазначити, що до гранд-фіналу “Євробачення” пісня була на 32-гому та 21-ому місцях з 50 можливих.

Станом на вечір 18 травня “Stefania” має майже 14 мільйонів прослуховувань.

У ніч з 14 на 15 травня в місті Турин, Італія відбувся пісенний конкурс “Євробачення-2022”. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania посів перше місце.

Після виступу фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі. Він попросив допомогти Україні.

“Я прошу всіх вас — будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю. Допоможіть “Азовсталі” зараз!”, — наголосив англійською мовою Олег Псюк зі сцени.

Також після їх заклику надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у Google зросла кількість запитів “azovstal”.

ДОВІДКА. Spotify — стримінговий аудіосервіс, який дозволяє прослуховувати музичні композиції та подкасти.