Про це повідомляють #Букви.
До цієї добірки на платформі потрапляють найпопулярніші серед користувачів Spotify пісні. Варто зазначити, що до гранд-фіналу “Євробачення” пісня була на 32-гому та 21-ому місцях з 50 можливих.
Станом на вечір 18 травня “Stefania” має майже 14 мільйонів прослуховувань.
У ніч з 14 на 15 травня в місті Турин, Італія відбувся пісенний конкурс “Євробачення-2022”. Гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania посів перше місце.
Після виступу фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зі сцени “Євробачення” закликав світ надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у заблокованому росіянами Маріуполі. Він попросив допомогти Україні.
“Я прошу всіх вас — будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю. Допоможіть “Азовсталі” зараз!”, — наголосив англійською мовою Олег Псюк зі сцени.
Також після їх заклику надати допомогу тим, хто перебуває на “Азовсталі” у Google зросла кількість запитів “azovstal”.
ДОВІДКА. Spotify — стримінговий аудіосервіс, який дозволяє прослуховувати музичні композиції та подкасти.
- Цьогоріч гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування на першому півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022” пройшов у фінал, виступивши з піснею “Stefania”. Композиція не лише представляє Україну на змаганні, але й стала культурним символом у повномасштабній російсько-українській війні.
- Раніше 10 травня у місті Турин, Італія, відбувся перший півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022”. Україну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування пройшов у фінал.
- Нагадаємо, у фіналі пісенного конкурсу “Євробачення-2022” ісландський гурт Systur закликав зі сцени до миру в Україні.