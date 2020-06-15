Стефанішина заявила, що НАТО чекає від України ухвалення 5 законів

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю “Європейській правді”.

“Є п’ять основних законів. Це закон про парламентський контроль у сфері безпеки і оборони, проєкт якого зареєстрований у парламенті під №1204, зміни в законодавство про СБУ (№3196), закон про розвідку (№2412-д), про оборонні закупівлі ( №2398-д) і закон про державну таємницю, який ще в роботі “, – сказала Стефанішина.

Вона додала, що закон про держтаємницю займає особливе місце навіть серед цих законопроєктів, тому що він стосується трансформації навіть не інститутів, а мислення.

“Справа в тому, що більшість документів, що стосуються державної таємниці, успадковані з радянських часів. І я як віце-прем’єр і до цього державний службовець з великим захопленням спостерігаю за виконанням інструкцій кінця радянської епохи”, – констатувала вона.

За словами Стефанішиної, без євроатлантичної мобілізації ці зміни могли б ще довго дискутуватися.

“Зараз мова йде про законопроєкти, які вже в парламенті”, – зазначила вона.