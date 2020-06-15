Стефанішина заявила, що НАТО чекає від України ухвалення 5 законів

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю “Європейській правді”.
“Є п’ять основних законів. Це закон про парламентський контроль у сфері безпеки і оборони, проєкт якого зареєстрований у парламенті під №1204, зміни в законодавство про СБУ (№3196), закон про розвідку (№2412-д), про оборонні закупівлі ( №2398-д) і закон про державну таємницю, який ще в роботі “, – сказала Стефанішина.
Вона додала, що закон про держтаємницю займає особливе місце навіть серед цих законопроєктів, тому що він стосується трансформації навіть не інститутів, а мислення.
“Справа в тому, що більшість документів, що стосуються державної таємниці, успадковані з радянських часів. І я як віце-прем’єр і до цього державний службовець з великим захопленням спостерігаю за виконанням інструкцій кінця радянської епохи”, – констатувала вона.
За словами Стефанішиної, без євроатлантичної мобілізації ці зміни могли б ще довго дискутуватися.
“Зараз мова йде про законопроєкти, які вже в парламенті”, – зазначила вона.
Нагадаємо, минулого тижня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. Такий статус мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.
Варто зазначити, що перевагами нового статусу України в НАТО є: поглиблений обмін розвідданими; доступ до навчань, на які запрошують партнерів розширених можливостей НАТО; пріоритетний доступ до оцінок і сертифікації підрозділів, залучених до сил реагування НАТО; підвищення рівня сумісності України та Альянсу.
На цей час Україна є одним з шести партнерів щодо розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на областях, що представляють взаємний інтерес.
При цьому, статус України як партнера щодо розширених можливостей не визначає ніяких рішень щодо членства в НАТО.
- Сьогодні стало відомо, що Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.
- Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО узгодили заходи щодо посилення партнерських відносин з Україною та Грузією.
- У січні віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки на приєднання України до Програми розширених можливостей Альянсу.
- У грудні минулого року Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.