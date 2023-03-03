Український стендап-комік Андрій Щегель заявив, що виїхав з України під час повномасштабної російсько-української війни заради власного "психологічного комфорту". На його думку, чоловіки у лавах Збройних сил України самі ухвалили рішення "гинути", залишаючись захищати державу.

Про це він сказав в інтервʼю українському журналісту Роману Скрипіну.

Щегель зауважив, що втік з України до Туреччини “як щур”, а також не боїться військкомів та повісток, бо є “вільною людиною”. За словами коміка, він більше не міг знаходитися в Україні.

“[…] я не боюсь, у мене три повістки. Я не боюсь військкомів, відзначаю себе як вільну людину, зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб і пожити в комфортній психологічній обстановці”, — заявив комік.

Щегель вважає, що так він втілює право на “чудове життя”.

Після цього Скрипін запитав, як йому вдалося це зробити, адже під час воєнного стану в країні діє обмеження на виїзд чоловікам призовного віку. У відповідь на це стендапер сказав, що зміг виїхати, адже є “артистом та репрезентує Україну за кордоном”.

“Я знаходжусь за кордоном, бо мені дозвіл надала держава”, — сказав комік.

Також Андрій, зазначив, вважає можливість залишити країну правом кожного, а повернутися планує лише після перемоги. Журналіст уточнив у Щегеля, як бути чоловікам, які залишилися захищати Україну, аби той зміг повернутися додому.

На це стендапер сказав: “Що таке країна? Фікція, утворена культурним пресом. Я виходжу з того, що це вибір хлопців — гинути”, — відповів комік.

ДОВІДКА. Влітку 2019 року Андрій Щегель виїхав з України до Білорусі разом з родиною на запрошення Stand Up Comedy Hall. Тоді він назвав Білорусь комфортною та безпечною країною, яка дала йому набагато більше, а ніж Батьківщина.