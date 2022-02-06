Подкасти відомого стендап-коміка та спортивного коментатора Джо Рогана видалили на стримінговому сервісі Spotify. Одні з найпопулярніших подкастів у світі, які випускаються лише на цій платформі, зникли після звинувачень у расизмі. Джо Роган пояснив, чому використав у ранніх випусках n-слово.

Про це повідомляє американський вебсайт The Verge.

Скандал навколо стендап-коміка з’явився після Stories співачки Індії Арі в Instagram. У ній артистка виклала відео, де зібрала близько 20 моментів із шоу коміка, коли той вимовляв слово на букву N. Воно вважається расистським та образливим стосовно темношкірих людей.

After removing her music from @Spotify, @indiaarie has doubled down on her decision alongside clips of @joerogan using racist language: "They take this money from music streaming and pay this guy $100million and pay us .003% of a penny [per stream]? Just take me off!" TW: n-word pic.twitter.com/wvzqh4OnB0 — Omid Scobie (@scobie) February 3, 2022

Джо Роган у зверненні заявив, що кадри в опублікованому відео вирвані із контексту. Також він назвав відео найсумнішою і ганебною річчю, про яку йому колись доводилося казати публічно.

“Це виглядає страшенно жахливо. Навіть для мене. Я знаю, що для більшості людей немає контексту, в якому білій людині будь-коли дозволялося б вимовляти це слово, не кажучи вже про публічний виступ у подкасті. Тепер я з цим згоден”, – сказав Роган, – “Я думав, що якщо це буде в контексті, люди зрозуміють, що я роблю”.

Spotify вилучив з відкритого доступу близько 70 подкастів Рогана без пояснення причин. Зокрема він використовував N-слово стосовно коміків як Річард Прайор, Редд Фокс і Ленні Брюс, які теж його казали. Також Джо Роган вибачився за відео, де порівнював перебування в районі з великим населенням чорношкірих із фільмом “Планета мавп”. Комік вирішив його видалити, оскільки назвав епізод “незграбним”.

“Я також казав, що у всій англійській мові немає іншого такого слова, яке було б дозволено використовувати лише одній групі людей. А якщо раптом його застосовує біла людина, то воно в її вустах стає расистським та отруйним. А ось чорношкірі можуть його використовувати в різних ситуаціях”, — додав Джо Роган.

Зазначимо, що за останні місяці це не перший скандал навколо стендап-коміка. У грудні 2021 року він випустив подкаст, де спілкувався із кардіологом Пітером Маккалоу й імунологом, вірусологом Робертом Мелоуном. Останній заявив, що сумнівається в ефективності вакцинації проти коронавірусу, за що отримав бан в Twitter через поширення неправдивих відомостей про COVID-19. За це Джо Роган публічно перепрошував.

Через ранні подкасти, де помітили расизм та дезінформацію щодо коронавірусу, артисти Індія Арі, Ніл Янг, Джон Мітчелл та Нільсон Лофгрен залишили Spotify в рамках бойкоту.

Довідка. Подкасти Джо Рогана (Joe Rogan Experience) є найпопулярнішими у світі. Під час них ведучий обговорює різноманітні теми із гостями: від політики до фізики. Серед них були Ілон Маск, який прямо в кадрі курив марихуану, що стало приводом для тисяч мемів, науковець Ніл де Грасс Тайсон, актор Роберт Дауні-молодший, Майк Тайсон, Бен Шапіро тощо. Кожен епізод прослухали близько 11 мільйонів людей, а за часи їхніх публікацій з 2010 року контракт щодо ексклюзивних прав на подкаст між Роганом та Spotify оцінюють у 100 мільйонів доларів.