Про це повідомляє американський вебсайт The Verge.

Скандал навколо стендап-коміка з’явився після Stories співачки Індії Арі в Instagram. У ній артистка виклала відео, де зібрала близько 20 моментів із шоу коміка, коли той вимовляв слово на букву N. Воно вважається расистським та образливим стосовно темношкірих людей.

Джо Роган у зверненні заявив, що кадри в опублікованому відео вирвані із контексту. Також він назвав відео найсумнішою і ганебною річчю, про яку йому колись доводилося казати публічно.

“Це виглядає страшенно жахливо. Навіть для мене. Я знаю, що для більшості людей немає контексту, в якому білій людині будь-коли дозволялося б вимовляти це слово, не кажучи вже про публічний виступ у подкасті. Тепер я з цим згоден”, – сказав Роган, – “Я думав, що якщо це буде в контексті, люди зрозуміють, що я роблю”.

Spotify вилучив з відкритого доступу близько 70 подкастів Рогана без пояснення причин. Зокрема він використовував N-слово стосовно коміків як Річард Прайор, Редд Фокс і Ленні Брюс, які теж його казали. Також Джо Роган вибачився за відео, де порівнював перебування в районі з великим населенням чорношкірих із фільмом “Планета мавп”. Комік вирішив його видалити, оскільки назвав епізод “незграбним”.

Я також казав, що у всій англійській мові немає іншого такого слова, яке було б дозволено використовувати лише одній групі людей. А якщо раптом його застосовує біла людина, то воно в її вустах стає расистським та отруйним. А ось чорношкірі можуть його використовувати в різних ситуаціях”, — додав Джо Роган. 

Зазначимо, що за останні місяці це не перший скандал навколо стендап-коміка. У грудні 2021 року він випустив подкаст, де спілкувався із кардіологом Пітером Маккалоу й імунологом, вірусологом Робертом Мелоуном. Останній заявив, що сумнівається в ефективності вакцинації проти коронавірусу, за що отримав бан в Twitter через поширення неправдивих відомостей про COVID-19. За це Джо Роган публічно перепрошував.

Через ранні подкасти, де помітили расизм та дезінформацію щодо коронавірусу, артисти Індія Арі, Ніл Янг, Джон Мітчелл та Нільсон Лофгрен залишили Spotify в рамках бойкоту.

Довідка. Подкасти Джо Рогана (Joe Rogan Experience) є найпопулярнішими у світі. Під час них ведучий обговорює різноманітні теми із гостями: від політики до фізики. Серед них були Ілон Маск, який прямо в кадрі курив марихуану, що стало приводом для тисяч мемів, науковець Ніл де Грасс Тайсон, актор Роберт Дауні-молодший, Майк Тайсон, Бен Шапіро тощо. Кожен епізод прослухали близько 11 мільйонів людей, а за часи їхніх публікацій з 2010 року контракт щодо ексклюзивних прав на подкаст між Роганом та Spotify оцінюють у 100 мільйонів доларів.