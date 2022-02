Про це повідомляє американський вебсайт The Verge.

Скандал навколо стендап-коміка з’явився після Stories співачки Індії Арі в Instagram. У ній артистка виклала відео, де зібрала близько 20 моментів із шоу коміка, коли той вимовляв слово на букву N. Воно вважається расистським та образливим стосовно темношкірих людей.

After removing her music from @Spotify, @indiaarie has doubled down on her decision alongside clips of @joerogan using racist language: "They take this money from music streaming and pay this guy $100million and pay us .003% of a penny [per stream]? Just take me off!"

