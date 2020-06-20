Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.
“Починаючи з 1 вересня 2020 року, в нас буде збільшена заробітна плата нашим працівникам. Це збільшення стосується і лікарів і медичних сестер, середнього та молодшого медичного персоналу. Це збільшення буде стосуватись медичних працівників 2-ї, 3-ї ланки, які працюють у спеціалізованих, високоспеціалізованих наших лікарнях”, – сказав він.
За його словами, заробітна плата лікарів таких медустанов збільшиться на 70% до тарифної ставки – в середньому на 3,5 тис. грн.
“Так само буде збільшена на 50% від мінімальної заробітної плати у середнього медичного персоналу, у молодшого медичного персоналу – на 25% від мінімальної заробітної плати, встановленої у країні”, – зазначив Степанов.
Голова МОЗ розповів, що також зміниться і порядок нарахування і виплати заробітної плати для інтернів.
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