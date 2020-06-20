З 1 вересня в Україні планується збільшення заробітної плати медичним працівникам вторинної та третинної ланки.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

“Починаючи з 1 вересня 2020 року, в нас буде збільшена заробітна плата нашим працівникам. Це збільшення стосується і лікарів і медичних сестер, середнього та молодшого медичного персоналу. Це збільшення буде стосуватись медичних працівників 2-ї, 3-ї ланки, які працюють у спеціалізованих, високоспеціалізованих наших лікарнях”, – сказав він.

За його словами, заробітна плата лікарів таких медустанов збільшиться на 70% до тарифної ставки – в середньому на 3,5 тис. грн.

“Так само буде збільшена на 50% від мінімальної заробітної плати у середнього медичного персоналу, у молодшого медичного персоналу – на 25% від мінімальної заробітної плати, встановленої у країні”, – зазначив Степанов.

Голова МОЗ розповів, що також зміниться і порядок нарахування і виплати заробітної плати для інтернів.