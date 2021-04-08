Про це в етері ток-шоу “Право на владу” повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
“Найважча ситуація саме в Києві, Хмельницька область, Миколаївська. Водночас Івано-Франківська, Закарпатська область, Чернівецька область будуть виходити (з “червоної” зони — ред)”, — сказав Степанов.
Міністр додав, що Івано-Франківська область вже завтра, 9 квітня, буде виведена у “жовту” зону. Щодо Закарпатської — дивитимуться на завтрашні показники.
Зазначені області, як відомо, потрапили до “червоної” зони одними з перших.
Карантин в Україні
З 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
Станом на зараз тільки Херсонська область перебуває в “жовтій” зоні. Волинська, Рівненька, Тернопільська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Харківська, Луганська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька область — в “помаранчевій”. Решта — у “червоній”.
5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
Максим Степанов згодом повідомив, що зараз нема потреби запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.
При цьому в Міністерстві охорони здоров’я очікували чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчих тижнів. У МОЗ вважають адаптивний карантин “найкращою стратегією” в цій ситуації.
- У Києві із понеділка, 5 квітня, суттєво посилено карантин: зачинилися школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускають за спецперепустками.
- 6 квітня Максим Степанов заявив, що кількість ліжок із киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, в Україні досягла максимуму. Збільшувати далі “просто нікуди”. Водночас ситуація з коронавірусом покращується у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. За умови збереження позитивної тенденції скоро ці області зможуть вийти з “червоної” зони.