Вже найближчим часом три області України можуть вийти з "червоної" зони за рівнем епідемічної небезпеки.

Про це в етері ток-шоу “Право на владу” повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

“Найважча ситуація саме в Києві, Хмельницька область, Миколаївська. Водночас Івано-Франківська, Закарпатська область, Чернівецька область будуть виходити (з “червоної” зони — ред)”, — сказав Степанов.

Міністр додав, що Івано-Франківська область вже завтра, 9 квітня, буде виведена у “жовту” зону. Щодо Закарпатської — дивитимуться на завтрашні показники.

Зазначені області, як відомо, потрапили до “червоної” зони одними з перших.

Карантин в Україні

З 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.

Станом на зараз тільки Херсонська область перебуває в “жовтій” зоні. Волинська, Рівненька, Тернопільська, Вінницька, Черкаська, Полтавська, Харківська, Луганська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька область — в “помаранчевій”. Решта — у “червоній”.

5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня. Днем раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.

Максим Степанов згодом повідомив, що зараз нема потреби запроваджувати загальнонаціональний локдаун (жорсткий карантин) через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

При цьому в Міністерстві охорони здоров’я очікували чергового підвищення рівня захворюваності на коронавірус та госпіталізації протягом найближчих тижнів. У МОЗ вважають адаптивний карантин “найкращою стратегією” в цій ситуації.