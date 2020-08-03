Мета Міністерства охорони здоров'я зробити так, щоб Україна протягом двох-трьох років стала трансплантаційно незалежною країною.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так, міністр нагадав про недавнє відкриття відділення “Охматдиту”, де маленьким українцям будуть проводити трансплантацію кісткового мозку.

“Буде збільшено кількість дітей, яким будуть пересаджувати кістковий мозок. Така операція майже на 50% дешевше, ніж в інших країнах. У відділенні стоїть найсучасніше обладнання і наші лікарі за кваліфікацією нічим не поступаються закордонним”, – зазначив міністр.

Міністерство охорони здоров’я зараз працює над створенням Єдиної державної системи з питань трансплантації – система буде об’єднувати донорів і реципієнтів.

“Для нас дуже важливо, щоб українці не стояли в чергах за трансплантацією, не стояли в чергах в інших країнах”, – підкреслив міністр.