Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов не планує залишати свою посаду у разі перемоги на виборах до Одеської обласної ради від партії "Слуга народу".

Про це він заявив в інтерв’ю виданню LB.ua.

Так, відповідаючи на запитання, чи залишиться він працювати в МОЗ в разі, якщо пройде до одеської облради, Степанов повідомив:

“Одещина для мене, звичайно, не чужий регіон, я там дуже багато зробив, витративши 2,5 роки свого життя виключно на розбудову Одеської області. В нас єдина команда, і я вважаю, що це абсолютно нормально, коли для того, щоб зробити якісь речі в країні, треба мати розуміння на різних рівнях влади, в тому числі на рівні місцевої влади”.

Степанов додав, що “депутат обласної ради – це не та посада, яку не можна поєднувати з іншою”.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи збирається він суміщати роботу міністра з депутатством, очільник МОЗ відзначив: “Ну, ми подивимось, як буде. В мене немає думок переходити на іншу роботу”.

Степанов також запевнив, що Одеська область – це не запасний аеродром на випадок його відставки.

“Це не запасний аеродром. Я думаю, що не справляю враження людини, яка готує для себе запасний аеродром”, – наголосив він.

Схожу заяву Степанов зробив в ефірі програми “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Жодним чином моє очолення списку до Одеської обласної ради не вплине на мою роботу в Міністерстві охорони здоров’я”, – заявив міністр.

Відповідаючи на запитання, чи залишить він МОЗ після обрання до облради Одеси, Степанов повідомив: “Чому? По-перше, депутат обласної ради не є тією посадовою особою, це ж не депутат Верховної Ради, який не може працювати на інших посадах”.

(На відео – з 4:25)

Варто відзначити, що, згідно зі статтею 120 Конституції України, члени Кабінету Міністрів, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади “не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку”.