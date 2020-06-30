У минулі вихідні багато українців поїхали відпочивати до Одеси, проте не дотримувалися карантинних обмежень. Такі дії можуть провокувати зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Особлива ситуація в Одесі. Всі ми були свідками тих кадрів заторів на в’їздах до Одеси: близько 2 – 2,5 годин. Це зрозуміло: всі люди хотіли поїхати в ці святкові дні, такі тривалі вихідні, до моря. Це зрозуміло, і це розвиток нашого внутрішнього туризму. Але повне недотримання правил, рекомендацій, які встановлені МОЗ. Ті кадри, які ми бачили в нічних клубах і на пляжах, – тобто невикористання масок, повне недотримання соціальних дистанцій, невикористання антисептиків – все це призводить до підвищення рівня захворюваності COVID-19. Це все ваше здоров’я!” – наголосив голова МОЗ.

Степанов додав, що розуміє, наскільки непопулярним зараз є посилення карантину чи посилення контролю за його дотриманням, оскільки місцева влада напередодні передвиборної кампанії. Але при цьому міністр закликав думати про здоров’я виборців.

“Я розумію, що зараз не популярно вводити якісь карантинні обмеження, додаткові обмеження. Непопулярно контролювати виконання тих рекомендацій, які встановлені в країні, оскільки всі вже почали жити в умовах передвиборної кампанії. Але звертаюся до місцевої влади: подумайте про здоров’я ваших виборців” , – заявив він.

(На відео – з 7:50)