У столиці епідеміологічна ситуація поки не дозволяє відкриття залів у ресторанах.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

“Виходячи із ситуації в місті Києві, переходити в етап, де передбачається відкриття ресторанів, не можна. Тому що кількість захворювань за останні сім днів зростає і перевищує допустимі норми, встановлені постановою уряду”, – сказав Степанов.

За його словами, таке рішення ухвалює на основі показників регіональна комісія ТЕБ та НС, і вона вирішила, що Київ не переходить у той етап, який дозволяє відкриття ресторанів безпосередньо в приміщені.