Степанов одужав від коронавірусу

Про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Радий вітати на брифінгу вже безпосередньо з Міністерства охорони здоров’я. Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали – так і сталося“, – сказав Степанов.

(На відео з 2:32)

Нагадаємо, міністр отримав позитивний тест на коронавірус COVID-19 14 листопада. Під час хвороби він перебував на самоізоляції вдома.