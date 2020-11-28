Covid-19 Україна

оновлено 28.11.2020 о 17:02

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Степанов одужав від коронавірусу

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов одужав від коронавірусу COVID-19.

Субота, 28 листопада 2020, 11:02

Про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Радий вітати на брифінгу вже безпосередньо з Міністерства охорони здоров’я. Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали – так і сталося“, – сказав Степанов.

(На відео з 2:32)

Нагадаємо, міністр отримав позитивний тест на коронавірус COVID-19 14 листопада. Під час хвороби він перебував на самоізоляції вдома.

  • Раніше перший віцеспікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заразився коронавірусом COVID-19: він отримав результат тесту. Крім того, коронавірус підхопив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
  • 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.
  • Тоді ж голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на коронавірус.
Теги: МОЗ, відео, Коронавірус, Максим Степанов

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