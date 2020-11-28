Степанов одужав від коронавірусу

Про це він сказав сьогодні на брифінгу.
“Радий вітати на брифінгу вже безпосередньо з Міністерства охорони здоров’я. Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали – так і сталося“, – сказав Степанов.
(На відео з 2:32)
Нагадаємо, міністр отримав позитивний тест на коронавірус COVID-19 14 листопада. Під час хвороби він перебував на самоізоляції вдома.
- Раніше перший віцеспікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заразився коронавірусом COVID-19: він отримав результат тесту. Крім того, коронавірус підхопив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.
- 9 листопада президент Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус COVID-19.
- Тоді ж голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що захворів на коронавірус.