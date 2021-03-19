Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Про це він повідомив сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді, інформує кореспондент #Букв.

За словами Степанова, з наступного тижня в Україні почнуть працювати стаціонарні пункти щеплень.

“Дорожня карта вакцинації передбачає п’ять основних етапів. Менше, ніж за місяць, а, як відомо, перше щеплення в Україні було зроблено 24 лютого, ми перейшли до другого етапу вакцинації. З наступного тижня розпочинається робота стаціонарних пунктів щеплення та вакцинація сімейних лікарів”, – наголосив він.

Степанов нагадав, що на сьогодні в Україні вакциновано 92 714 людей.

Він додав, що у листі очікування вакцинації перебувають понад 290 тисяч українців.

Як відомо, на першому етапі вакцинували: медиків лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19; бригади швидкої меддопомоги; співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19; жителів і персонал будинків для літніх людей; військових на фронті.

Вакцинацію на першому етапі здійснювали мобільні бригади. Також залишками доз вакцинували публічних осіб.

Згідно із даними на сайті МОЗ, присвяченому вакцинації проти COVID-19, на другому етапі вакцинуватимуть: літніх людей від 80 років; медичних працівників та персоналу, які працюють у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим; соціальних працівників (загалом це близько 3 млн людей).

На другому етапі діятимуть як мобільні бригади з імунізації, так і стаціонарні пункти щеплень.

Всі щеплення є добровільними і безкоштовними.