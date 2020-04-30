Відкриття ринків в Україні в умовах карантину є важливим для економіки. Відкриття ж решти бізнесу планується після 11 травня.

Таку заяву зробив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Так, очільника МОЗ запитали, чому Уряд не може відкрити магазини на тих же умовах дотримання санітарних норм, що і ринки.

У відповідь Степанов заявив, що відкриття ринків – “важливе для економіки”.

“Відкриття продовольчих ринків, яке ми здійснили, – це був дуже виважений крок. Це було поєднання максимального дотримання заходів проти коронавірусу (санітарних, карантинних норм). З іншого боку, ми розуміємо, що ринки, на яких продається близько 80 % сільськогосподарської продукції – дуже важливі для нашої економіки і для цін на ці продукти харчування. І ми знайшли вихід, спосіб, як їх відкрити і водночас бути впевненими, що не буде поширення коронавірусної хвороби”, – зазначив Степанов.

Що стосується малого бізнесу – міністр запевнив, що ослаблення карантину для нього буде вводиться з 11 травня.

“Що стосується відкриття інших магазинів, пом’якшення карантину для малого бізнесу – все це ми плануємо робити вже з 11 травня. Це буде стосуватися і магазинів, і перукарень, й інших побутових речей, якими ми звикли користуватися”, – заявив Степанов.

(На відео – з 9:00)