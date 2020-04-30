Таку заяву зробив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Так, очільника МОЗ запитали, чому Уряд не може відкрити магазини на тих же умовах дотримання санітарних норм, що і ринки.
У відповідь Степанов заявив, що відкриття ринків – “важливе для економіки”.
“Відкриття продовольчих ринків, яке ми здійснили, – це був дуже виважений крок. Це було поєднання максимального дотримання заходів проти коронавірусу (санітарних, карантинних норм). З іншого боку, ми розуміємо, що ринки, на яких продається близько 80 % сільськогосподарської продукції – дуже важливі для нашої економіки і для цін на ці продукти харчування. І ми знайшли вихід, спосіб, як їх відкрити і водночас бути впевненими, що не буде поширення коронавірусної хвороби”, – зазначив Степанов.
Що стосується малого бізнесу – міністр запевнив, що ослаблення карантину для нього буде вводиться з 11 травня.
“Що стосується відкриття інших магазинів, пом’якшення карантину для малого бізнесу – все це ми плануємо робити вже з 11 травня. Це буде стосуватися і магазинів, і перукарень, й інших побутових речей, якими ми звикли користуватися”, – заявив Степанов.
(На відео – з 9:00)
- Напередодні Кабінет Міністрів на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, але працювати вони зможуть з дотриманням певних умов.
- Нардеп від “Євросолідарності” Олег Синютка висловив думку, що уряд має намір дозволити роботу ринків на карантині через побоювання щодо ймовірних бунтів.