Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, Максим Степанов, колишній очільник Одеської облдержадміністрації та чинний міністр охорони здоров’я, на місцевих виборах 2020 року очолив список партії “Слуги народу” до Одеської обласної ради.

Перед виборами Степанов натякав, що збирається в разі обрання до обласної ради поєднувати роботу депутата з роботою очільника МОЗ. За його словами, депутатство не мало вплинути на його роботу у міністерства.

“Ніяким чином моє очолення списку в Одеську обласну раду не вплине на мою роботу в Міністерстві охорони здоров’я”, — казав Степанов в етері “Свободи слова” на ICTV 21 вересня.

Відповідаючи на запитання про можливий відхід з посади очільника МОЗ Степанов заявляв: “Чому? Депутат обласної ради не є посадовою особою, він не є депутатом Верховної Ради, який не може працювати на інших посадах”.

На відео з 4 хвилини

Згідно з оприлюдненими Центрвиборчкомом результатами виборів, “Слуга народу” — у сімці партій, що проходять до Одеської облради. Партія отримує 16 мандтатів. Відповідно, депутатом облради був обраний і Максим Степанов.

Ввечері 13 листопада у етері шоу “Свобода слова” на телекані “Україна” міністр повідомив, що відмовляється від мандату. Це рішення він вмотивував тим, що для ефективної роботи треба зосереджуватися на чомусь одному.

“Не планую [ставати депутатом облради]. Закон мені дозволяє, але я вважаю, що треба добре робити щось одне. Коли хочеш і те, і інше…”, — сказав він.