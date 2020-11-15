Хворий на коронавірус міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зідзвонився з лікарем, який дав йому поради щодо лікування.

Відео Степанов опублікував в Facebook.

“У контакт-центрі МОЗ мені дали номер телефону лікаря, який дасть рекомендації щодо лікування в зв’язку з тим, що у мене немає сімейного лікаря. Набираємо цей номер”, – зазначив Степанов.

Міністру довелося чекати відповіді більше хвилини. Після цього він, не називаючи свого імені, пояснив, що отримав позитивний тест на COVID-19 і хоче дізнатися, що робити для лікування інфекції.

Лікар, якому зателефонував Степанов, сказав, що повноцінне лікування проводить сімейний лікар, і попросив назвати симптоми хвороби. Міністр повідомив, що у нього немає кашлю і болю в горлі, з симптомів – головний біль, температура 37,1 градуси.

Від головного болю голові МОЗ порадили приймати ібупрофен. При бажанні можна додати вітамін С, вітамін D3 і цинк, сказав лікар.

“В принципі всі поради відповідають нашому протоколу. Відповідають плюс-мінус тому, що у нас записано при легкому перебігу хвороби. Не порадили мені приймати антибіотики. Те, з чим ми боремося вже кілька місяців”, – підкреслив Степанов.

Нагадаємо, у суботу, 14 листопада, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що у нього виявили коронавірус COVID-19. При цьому в п’ятницю він відвідав політичне ток-шоу і перебував там без захисної маски.

Степанов заявив, що захворювання на коронавірус дозволить йому особисто пересвідчитися, як працюють маршрути пацієнта та протоколи лікування.