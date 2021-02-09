Вже наступного тижня в Україні має розпочатися вакцинація проти коронавірусу. Однак влада все ще не має списків осіб, що будуть вакциновані першими, попри заяви очільника МОЗ про "пофамільні прорахунки".

Про це повідомляють #Букви. Як відомо, МОЗ очікує, що вакцинація проти коронавірусу СOVID-19 розпочнеться в Україні вже наступного тижня. Першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. У понеділок, 8 лютого, міністр охорони здоров’я Максим Степанов в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV заявив, що МОЗ вже прорахувало, ким будуть ці перші вакциновані, оголосивши про наявність списків з їхніми прізвищами. “Кому саме буде робитися щеплення в нас прораховано. На першому етапі 367 тисяч наших громадян. В нас це прораховано пофамільно, як то кажуть”, — сказав він.

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Утім вже 9 лютого виконувач обов’язків гендиректора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузин заявив, що цих списків все ще немає.

“Зараз верифікація ще продовжується, тому що це доволі тривалий процес. Маємо надію, що на наступному тижні цей процес буде завершений остаточно у всіх областях України”, — сказав він.

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Як повідомлялося, Україна має отримати м-РНК вакцину від Pfizer з 95-відсотковою ефективністю в рамках глобальної ініціативи COVAX. Перший транш має відбутися в лютому, передати мають 117 тисяч доз. Цю вакцину буде розподілено між медпрацівниками.

Також Україна отримала підтвердження на постачі 12 млн доз вакцин проти коронавірусу від компаній AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США).

Вакцина проти коронавірусу від компанії Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань і показала 89,3 % ефективності. Це вакцина на основі білкових субодиниць. Для одного пацієнта потрібні дві дози. Про те, що це за вакцина, та як вона працює, в матеріалі.