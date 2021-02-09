Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, МОЗ очікує, що вакцинація проти коронавірусу СOVID-19 розпочнеться в Україні вже наступного тижня. Першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС.
У понеділок, 8 лютого, міністр охорони здоров’я Максим Степанов в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV заявив, що МОЗ вже прорахувало, ким будуть ці перші вакциновані, оголосивши про наявність списків з їхніми прізвищами.
“Кому саме буде робитися щеплення в нас прораховано. На першому етапі 367 тисяч наших громадян. В нас це прораховано пофамільно, як то кажуть”, — сказав він.
На відео з 6 хвилини
Утім вже 9 лютого виконувач обов’язків гендиректора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузин заявив, що цих списків все ще немає.
“Зараз верифікація ще продовжується, тому що це доволі тривалий процес. Маємо надію, що на наступному тижні цей процес буде завершений остаточно у всіх областях України”, — сказав він.
На відео з 1 год. 32 хвилин
Як повідомлялося, Україна має отримати м-РНК вакцину від Pfizer з 95-відсотковою ефективністю в рамках глобальної ініціативи COVAX. Перший транш має відбутися в лютому, передати мають 117 тисяч доз. Цю вакцину буде розподілено між медпрацівниками.
Також Україна отримала підтвердження на постачі 12 млн доз вакцин проти коронавірусу від компаній AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США).
Вакцина проти коронавірусу від компанії Novavax успішно пройшла фінальну стадію клінічних випробувань і показала 89,3 % ефективності. Це вакцина на основі білкових субодиниць. Для одного пацієнта потрібні дві дози. Про те, що це за вакцина, та як вона працює, в матеріалі.
Вакцина від AstraZeneca — це векторна вакцина (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Однак AstraZeneca не вистачає виробничих потужностей, аби забезпечити країни ЄС своєю вакциною, через це постачання скоротили на 60%. Вона так само розрахована на дві ін’єкції одному пацієнтові.
- Днями у МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), що мають бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, старт вакцинації запланований на лютий.