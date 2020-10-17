Люди, які перебувають на самоізоляції через коронавірус, повинні до 20 години 23 жовтня подати заяву з довідкою про стан здоров’я, щоб мати можливість проголосувати на місцевих виборах.

Про це сьогодні на брифінгу розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Виборцям, які бажають проголосувати за місцем перебування, необхідно не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів, а це буде 23 жовтня, подати заяву з доданою довідкою медичної установи про стан здоров’я”, – сказав він.

Очільник МОЗ пояснив, що це необхідно аби відповідна виборча дільниця на своєму засіданні прийняла рішення щодо включення людини до витягу зі списку виборців для голосування за місцем її перебування.

Крім того, виборцю, що знаходиться на самоізоляції потрібно мати виписку з медичної карти або витяг з реєстру медичних записів.

“Лікар або заклад охорони здоров’я може видати або виписку з медичної картки амбулаторного хворого або витяг з реєстру медичних записів про направлення та рецептів електронної системи охорони здоров’я”, – додав Степанов.

Він також закликав подбати про необхідні медичні документи заздалегідь.