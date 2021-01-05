Відповідні роз’яснення він дав сьогодні на брифінгу.
Так, відповідаючи на запитання, чи буде дозволено продаж лікарських засобів, ветеринарних препаратів, кормів для тварин, у тому числі в супермаркетах, голова МОЗ заявив:
“Я бачив цю інформацію (про заборону їх продажу, – ред.), яка вчора з’явилася в Мережі. Вона не є достовірною”.
Степанов уточнив, що з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня буде дозволено продавати:
• продукти харчування;
• ліки, вироби медичного призначення;
• ветеринарні препарати та корми;
• засоби зв’язку;
• засоби гігієни;
• насіння і засоби з догляду за рослинами.
“Це торгівля виключно товарами, що відносяться до продуктів харчування, на торгових площах, де не менше 60% призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами захисту рослин”, – зазначив Степанов.
Він уточнив, що “торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися тільки із здійсненням адресної доставки замовлень”.
Щодо побутової хімії, то Степанов повідомив, що Кабінет Міністрів на засіданні 5 січня ще зробить певні уточнення.
За словами міністра, коли Кабмін складав перелік товарів, то виходив з того, що карантин триватиме в Україні тільки 16 днів.
“16 днів – це той термін, який потрібен нам, щоб повністю збити хвилю поширення COVID-19… Нам це потрібно, щоб ми потім вже не вводили ніяких локдаунів, щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип, щоб ми вже до весни, до квітня – травня, не вводили локдаун, щоб ми спокійно пройшли цю хвилю поширення COVID-19, і витримала наша медична система”, – повідомив міністр.
(На відео – з 11:10)
Як відомо, раніше Американська торговельна палата в Україні звернулася до Кабінету Міністрів з проханням переглянути умови січневого локдауну.
У заяві зазначалося, що з 8 січня по 25 січня на всій території країни буде заборонена торгівля в магазинах будь-якими товарами, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити тільки з адресною доставкою.
В Американській торговельній палаті наголошували, що мова йде не лише про повне закриття спеціалізованих магазинів, а й про заборону продавати в супермаркетах значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію й інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання (що є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції).
- Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
- У п’ятницю, 4 грудня, представники уряду разом з очільниками міст та ОДА обговорили перелік обмежень під час локдауну та дійшли згоди у питаннях з приводу того, які суб’єкти господарської діяльності, ймовірно, матимуть припинити роботу.