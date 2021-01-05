Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що під час січневого локдауну не буде заборонена торгівля низкою непродовольчих товарів. Однак деякі можна буде придбати через адресну доставку.

Відповідні роз’яснення він дав сьогодні на брифінгу.

Так, відповідаючи на запитання, чи буде дозволено продаж лікарських засобів, ветеринарних препаратів, кормів для тварин, у тому числі в супермаркетах, голова МОЗ заявив:

“Я бачив цю інформацію (про заборону їх продажу, – ред.), яка вчора з’явилася в Мережі. Вона не є достовірною”.

Степанов уточнив, що з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня буде дозволено продавати:

• продукти харчування;

• ліки, вироби медичного призначення;

• ветеринарні препарати та корми;

• засоби зв’язку;

• засоби гігієни;

• насіння і засоби з догляду за рослинами.

“Це торгівля виключно товарами, що відносяться до продуктів харчування, на торгових площах, де не менше 60% призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами захисту рослин”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що “торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися тільки із здійсненням адресної доставки замовлень”. Щодо побутової хімії, то Степанов повідомив, що Кабінет Міністрів на засіданні 5 січня ще зробить певні уточнення.

За словами міністра, коли Кабмін складав перелік товарів, то виходив з того, що карантин триватиме в Україні тільки 16 днів.

“16 днів – це той термін, який потрібен нам, щоб повністю збити хвилю поширення COVID-19… Нам це потрібно, щоб ми потім вже не вводили ніяких локдаунів, щоб ми спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип, щоб ми вже до весни, до квітня – травня, не вводили локдаун, щоб ми спокійно пройшли цю хвилю поширення COVID-19, і витримала наша медична система”, – повідомив міністр.

(На відео – з 11:10)

Як відомо, раніше Американська торговельна палата в Україні звернулася до Кабінету Міністрів з проханням переглянути умови січневого локдауну.

У заяві зазначалося, що з 8 січня по 25 січня на всій території країни буде заборонена торгівля в магазинах будь-якими товарами, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв’язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити тільки з адресною доставкою.

В Американській торговельній палаті наголошували, що мова йде не лише про повне закриття спеціалізованих магазинів, а й про заборону продавати в супермаркетах значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію й інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання (що є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції).