Польові госпіталі в Україні почнуть працювати, коли орієнтовна щоденна кількість хворих на коронавірус буде складати від 11 до 15 тисяч.

Про це сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент #Букв.

Так, за його словами, МОЗ розробив детальний план, що враховує спроможність системи охорони здоров’я і визначає алгоритм дій відповідно до чотирьох рівнів небезпеки.

Перший рівень, на якому Україна знаходиться зараз, передбачає щоденну кількість нових хворих на коронавірус в межах 5-7 тисяч.

Другий рівень передбачає заповненість ліжок хворими на коронавірус в цілому по країні на близько 70 %, а орієнтовна щоденна кількість хворих на COVID-19 складатиме 8-10 тисяч.

У цьому випадку, МОЗ планує збільшити кількість ліжок у всіх закладах охорони здоров’я на 30 % від усього ліжкового фонду (52 тисячі). Розпочнеться робота щодо розгортання тимчасових госпіталів поза межами закладів охорони здоров’я. Також МОЗ забезпечить збільшення кількості медичних працівників у всіх закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19 за рахунок залучення працівників з інших відділень та за рахунок заключення контрактів.

На третьому рівні, коли орієнтовна щоденна кількість хворих на коронавірус буде складати від 11 до 15 тисяч, а заповненість ліжок – не менше 85 %, польові шпиталі розпочнуть роботу.

Крім того, МОЗ буде забезпечувати введення жорстких карантинних обмежень із застосуванням обмежень червоного рівня небезпеки.

На четвертому рівні, коли щоденна кількість нових хворих на коронавірус буде близько 20 тисяч, МОЗ запровадить активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги.