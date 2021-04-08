Щеплення китайською вакциною проти коронавірусу CoronaVac в Україні почнуть робити після 10 квітня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна 24”, інформує пресслужба МОЗ.

Йдеться про препарат CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Перші 215 тисяч доз цієї вакцини доставили до України ще 25 березня.

За словами Степанова, щеплення вакциною CoronaVac в Україні розпочнуть робити після того, як препарат пройде необхідний лабораторний контроль. Прогнозовано, це відбудеться з 10 квітня.

“Вакцина, згідно з усіма нашими нормативно-правовими документами, повинна пройти лабораторний контроль. Лабораторний контроль має певні терміни. 10 квітня він закінчиться – і відразу цю вакцину почнуть використовувати для щеплень”, – наголосив Степанов.

Лабораторний контроль вакцини здійснюють Держлікслужба й Державний експертний центр МОЗ. Після цього препарат передадуть для щеплень проти COVID-19.

Варто зазначити, що всього Україна законтрактувала 1,915 млн доз цієї вакцини.

CoronaVac є традиційною інактивованою вакциною – на основі “вбитого” вірусу. Її постачають в однодозових шприцах, готових до ін’єкцій.

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначав, що препаратом CoronaVac в першу чергу вакцинуватимуть маломобільних людей похилого віку та їхніх опікунів.

Що відомо про вакцину від Sinovac

Ефективність. CoronaVac – це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2.

Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Схоже працюють, наприклад, вакцини проти поліомієліту, дифтерії.

Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом’язово. Згідно з даними на сайті МОЗ України, для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.

8 грудня державна фармацевтична компанія Індонезії Bio Farma заявила, що проміжні дані з випробувань вакцини Sinovac, показали ефективність до 97%.

Бразильський біомедичний дослідницький центр Інститут Бутантан 23 грудня із затримкою та не передаючи Sinovac повні результати випробовувань заявив, що ефективність перевищує 50% і може сягати 90%. Це викликало чимало запитань щодо прозорості досліджень. Вже в січні Інститут Бутантан оновив свої дані. Там заявили, шо “загальна ефективність” вакцини ледь перевищує 50%.

24 грудня відзвітувала Туреччина. Міністерство охорони здоров’я країни заявило про ефективність вакцини на рівні 91,25%.

Sinovac для українців: за яких умов і яка вартість. Під кінець грудня на тлі новин з Туреччини та Індонезії Україна завершила перемовини з Sinovac щодо закупівлі цієї вакцини.

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання 1 913 316 доз вакцини Sinovac за ціною 504 гривень за дозу (964 млн гривень сплачених авансом). При цьому голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов розповів, що вакцину можна було закупити дешевше.

Уряд планував використовувати цю вакцину для українців, яким не вистачить вакцини американського виробника Pfizer/BioNTech з доведеною 95-відсотковою ефективністю.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі Україною китайської вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech.