Від початку вакцинації проти коронавірусу COVID-19 в Україні було зафіксовано 185 повідомлень "про побічні ефекти", проте в жодному випадку не йшлося про важкі наслідки.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, посилаючись на дані Державного експертного центру МОЗ.

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca).

“Станом на сьогодні на майже 20 тисяч щеплень в Україні зафіксовано всього лише 185 повідомлень про побічні ефекти від імунізації. Це ще один фейк, який лунає в нашому інформаційному просторі, що нібито від цієї вакцини є різні побічні ефекти, навіть важкі”, – зазначив Степанов.

Він також розповів, про які “побічні ефекти” йдеться.

“Ми фіксуємо будь-які повідомлення: починаючи від почервоніння шкіри і закінчуючи, наприклад, підвищенням температури. Бо жодних важких якихось наслідків від вакцинації при майже 20 тисячах щеплень в Україні не зафіксовано”, – наголосив Степанов.

За його словами, був лише один випадок, “коли, щоб як то кажуть перестрахуватися, людина, яка вакцинувалася, потребувала догляду медичних працівників”.

“У неї декілька днів була підвищена температура. Це було протягом двох діб. Після того температура зайшла у звичайні рамки, і людина повернулася до свого звичайного життя”, – заявив міністр.

(На відео – з 13:45)