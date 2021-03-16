Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинував проти коронавірусу своїх батьків. Це, на його переконання, свідчить про безпечність вакцини.

Таку заяву очільник МОЗ зробив в етері “Свободи слова” на телеканалі ICTV.

“Я — людина, яка зробила цю вакцинацію своїй мамі і своєму тату. Яке ще треба підтвердження для того, що ця вакцина є абсолютно безпечною?”, — заявив Степанов.

Зауважимо, що про батьків Степанова відомо небагато. Його Батько, Володимир Степанов, внесений до бази “Миротворця” ексдепутат Слов’янської міськради та директор Міської клінічної лікарні Слов’янська. Мати, Іда Архипівна, теж лікарка, раніше працювала в пологовому будинку. Ймовірно, саме як медичним працівникам їм і вдалося зробити щеплення.

Крім медиків в Україні щеплення поза чергою (залишками доз вакцини) можуть зробити щеплення громадські діячі, нардепи, ветерани, актори тощо.