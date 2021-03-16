Таку заяву очільник МОЗ зробив в етері “Свободи слова” на телеканалі ICTV.
“Я — людина, яка зробила цю вакцинацію своїй мамі і своєму тату. Яке ще треба підтвердження для того, що ця вакцина є абсолютно безпечною?”, — заявив Степанов.
Зауважимо, що про батьків Степанова відомо небагато. Його Батько, Володимир Степанов, внесений до бази “Миротворця” ексдепутат Слов’янської міськради та директор Міської клінічної лікарні Слов’янська. Мати, Іда Архипівна, теж лікарка, раніше працювала в пологовому будинку. Ймовірно, саме як медичним працівникам їм і вдалося зробити щеплення.
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Крім медиків в Україні щеплення поза чергою (залишками доз вакцини) можуть зробити щеплення громадські діячі, нардепи, ветерани, актори тощо.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини препарату 23 лютого.
- Цю вакцину ліцензійною угодою зі шведсько-британською компанією AstraZeneca виробляють в Індії (Serum Institute of India під торговою маркою CoviShield). До сьогодні вона залишається єдиним доступним в Україні препаратом.
- Примітно, що Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому, яка торгує м’ясом і одягом.