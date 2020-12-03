"Карантин вихідного дня", що діяв в Україні з 14 по 30 листопада, дозволив зменшити динаміку поширення коронавірусу та кількість хворих на COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, остаточні результати ефективності “карантину вихідного дня” будуть отримані до кінця тижня.

Степанов пояснив, що головною метою “карантину вихідного дня” було збити “ураганне поширення” коронавірусу, зростання кількості хворих. Максимальний ефект, який очікували отримати в Міністерстві охорони здоров’я, – зменшення захворюваності на 20%.

“Кінцеві результати ми побачимо, коли закінчиться цей тиждень. І ми зможемо тоді порівняти статистику. Але зараз, попередньо, і це підтверджують навіть такі обережні цифри, коли ми порівнюємо день до дня, – ми вже бачимо зменшення не лише динаміки, але і кількості хворих”, – наголосив Степанов.

“Ми з самого початку вводили “карантин вихідного дня” на три тижні, і ми відразу про це сказали всій країні. Саме тому він завершив свою дію. І зараз ми живемо в тих карантинних обмеженнях, які діють на території всієї країни кожного дня”, – додав він.

(На відео – з 4:40)

Варто зазначити, що після першого тижня “карантину вихідного дня” уряд заявляв про його ефективність і прогнозував продовження його дії.

Згодом голова МОЗ Максим Степанов заявив, що міністерство не рекомендуватиме продовжувати термін цього карантину, оскільки він не показав результату, на який розраховували.