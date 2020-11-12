Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

У МОЗ розраховують, що карантин вихідного дня повинен показати результат за три тижні.

“Результат, якого ми очікуємо, – це зупинка зростання кількості хворих такими ураганним темпами, коли кожного дня збільшується на тисячі кількість хворих на добу. Як наслідок, збільшується кількість людей, які госпіталізуються, кількість важких хворих”, – зазначив Степанов.

Очільник МОЗ наголосив, що в цій ситуації головне – не допустити колапсу медичної системи.

“Для нас дуже важливо не допустити колапсу медичної системи. Якщо він відбудеться, у нас буде 100% заповненість ліжок. У такому випадку людям, яким потрібна буде медична допомога, в умовах лікарні вона не буде надана”, – уточнив Степанов.

За словами міністра, з точки зору зупинки поширення COVID-19 “краще, що може бути, – зробити повний локдаун, як це роблять інші країни Європи”. Але Україна не може собі цього дозволити “з точки зору економіки”, оскільки “другий повний локдаун може просто вбити нашу економіку”.

У зв’язку з цим Степанов повідомив, що карантин вихідного дня повинен допомогти розірвати ланцюжки передачі коронавірусу, оскільки у вихідні дні люди не зможуть відвідувати різні заклади.

Міністр нагадав, що на вихідних тепер працюватимуть тільки громадський транспорт, продуктові магазини, аптеки, АЗС і СТО, оператори поштового зв’язку, медичні і ветеринарні клініки, установи з надання фінансових послуг, послуг інкасації та перевезення цінностей.

“Для нас важливо розривати ланцюг передачі хвороби. Він розривається у єдиний спосіб: коли кількість контактів між людьми суттєво зменшується… Особливо коли ці контакти зменшуються між різними соціальними групами, між незнайомими людьми. Коли ми закриваємо всі ці суб’єкти (господарювання, – ред.), то людина просто в суботу-неділю максимум вийде погуляти по вулиці, подихати повітрям. Все інше буде просто закрито. І людина буде просто перебувати вдома або гуляти на вулиці. Тому що немає ресторану, куди можна піти, будуть закриті інші заклади, куди можна піти. Ми впевнені, що таким чином буде зменшено кількість контактів, і як наслідок, буде зупинятися саме розповсюдження хвороби. Нам дуже потрібно збити цю хвилю, це ураганне поширення хвороби“, – наголосив Степанов.

(На відео – з 3:15)