Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відреагував на Facebook-пост мережі магазинів "Епіцентр К", який був опублікований у відповідь на введення "карантину вихідного дня".

Відповідний коментар голова МОЗ озвучив сьогодні на брифінгу.

Так, напередодні Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада.

У відповідь мережа магазинів “Епіцентр К” жартома повідомила про намір працювати у вихідні (ввести “72-годинну п’ятницю”).

Цей пост і прокоментував сьогодні Степанов.

“Скажу відверто: мене просто обурив вчора в соціальних мережах пост від “Епіцентру”. Як там було: “Продовжуємо п’ятницю 72 години”. Хочете покуражитися, хочете робити фарс на здоров’ї людей? Так якщо хочете покуражитися – поїхали зі мною в реанімацію. Покуражтеся перед людьми, які помирають щодня. Покуражтеся перед людьми, які лежать у реанімації, і в їхніх очах єдине: “Допоможіть, будь ласка”. Покуражтеся перед лікарями, які щодня роблять все, щоб зберегти життя людей, борються за життя кожної людини. Лікарі, медсестри. Борються зі сльозами на очах, коли їм не вдається врятувати ту чи іншу людину. Особливо коли це молода людина. Такий вам кураж потрібен?” – наголосив міністр.

Степанов висловив упевненість, що його колеги по Уряду, “які відповідають, в тому числі, за контроль”, “дадуть адекватну відповідь на цей фарс і цинізм”.

Варто зазначити, що “Епіцентр” вже не вперше не припиняє роботу під час жорсткого карантину. Зокрема, мережа працювала навесні, коли був локдаун. Директора “Епіцентру” не змогли притягнути до відповідальності за порушення карантину (ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

В “Епіцентрі” заявляли, що виконують “соціальну місію”. Утім, #Букви фіксували численні порушення вимог до роботи під час карантину у магазинах мережі.