Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не планують реєструвати російську вакцину проти коронавірусу "Спутнік V".

Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.

Степанов зазначив, що вакцинація в Україні буде здійснюватися “виключно безпечними вакцинами”.

За словами міністра, останнім часом “одна політична сила” влаштувала “істерію”, вимагаючи зареєструвати російський препарат.

“Одна політична сила просто влаштувала якусь істерію з приводу реєстрації російської вакцини “Спутнік V”. Відразу можу сказати: можете істерити ще дуже довго. Ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде”, – наголосив Степанов.

(На відео – з 6:38)

Як відомо, за реєстрацію російської вакцини виступають представники партії “Опозиційна платформа – За життя”. Наприклад, напередодні народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що “буде вакцинуватися в Будапешті “Спутніком V”, як і його сім’я, і закликав зареєструвати цю вакцину в Україні.

На думку Шуфрича, “Спутнік V” виготовлений на принципах “советской понятной прививки”, а при виробництві вакцин Moderna і Pfizer нібито використовуються технології “з втручання в РНК і ДНК”.

Що відомо про російську вакцину проти коронавірусу?

Як відомо, Росія з серпня стверджує, що розробила “першу у світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також ряд європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини, враховуючи швидкість її розроблення.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина проти коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна та ефективна.

Фаучі зауважував, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.

Примітно, що станом на грудень клінічні випробування вакцини тривали. Третя, фінальна фаза клінічних досліджень, під час якої вакцина вводиться тисячам людей, а дослідники вивчають можливі побічні ефекти та ефективність, ще проходить. Дослідження проводять не лише в РФ, але і в Індії, Білорусі, ОАЕ, Венесуелі та інших країнах.

Наприкінці листопада розробники російської вакцини заявили про ефективність у 95%. Однак уже сплила інформація про випадки, коли вакцина не допомогла. Зокрема, 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї троє медиків захворіли на COVID-19 після того, як зробили щеплення.

Попри це, Росія вже розпочала масову вакцинацію населення.

Серед тих, хто вже вакцинувався, — голова політради “Опозиційною платформи — За життя” Віктор Медведчук і його родина.