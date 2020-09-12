Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

“Виходячи з того, з якою швидкістю ми перевалили 2000, а зараз 3000, з одного боку. З іншого боку, легковажне ставлення до всіх правил нової реальності, які встановлені в державі, ми ідемо не за самим добрим сценарієм, це м’яко кажучи. Тому що з такою же швидкістю ми можемо перейти 4000 (нових випадків коронавірусу на добу, – ред.). А що за цим? За цим у нас є наші лікарні, які будуть заповнюватись, буде зростати навантаження. А всьому цьому є межа. Як би ми не хотіли, але кількість ліжок все одно має межу. І вони можуть просто заповнитися, і нам просто банально може не вистачити лікарів, які будуть надавати таку медичну допомогу”, – сказав Степанов.

Він також закликав українців дотримуватися протиепідемічних правил.

“Єдине, про що я прошу вже близько п’яти місяців щоранку, – і це не зобов’язання перед державою або урядом, а перед самим собою і своїми близькими, – просто дотримуватися правил. Вони прості. У такий спосіб ми зменшимо кількість людей, які хворітимуть щодня, кількість госпіталізацій, і ви будете впевнені, що наша медична система зможе надавати допомогу”, – додав очільник МОЗ.

(На відео з 1:48:52)