Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що коронавірус COVID-19 поширюється "ураганними темпами" по всьому світу, і в Україні "ситуація критична".

Таку заяву він зробив під час доповіді у Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

За словами Степанова, легкий сценарій проходження хвилі захворюваності неможливий.

“Ми дійшли до точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не лиш в Україні, а й в усьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову вводять жорсткі карантинні обмеження не просто так. Навантаження не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн. Попереду важкі часи… Ситуація швидко перетворюється зі складної в катастрофічну. Епідемія розвивається ураганними темпами по всьому світу. Нам необхідно приготуватися до неминучого: легко пройти другу хвилю неможливо. Тому наші зусилля спрямовані на те, щоб пережити ці випробування з мінімальними витратами”, – наголосив Степанов.

Він розповів про заходи, яких вживає МОЗ у зв’язку з цим. Так, були створені лабораторні центри “практично з нуля”, перепрофільовані лікарі, в 4 рази збільшено кількість ліжкомісць для хворих на коронавірус.

Зараз в Україні є більш ніж 18 тисяч ліжок, до яких підведено кисень. До середини листопада їх кількість планується збільшити до 26 тисяч, а до кінця цього місяця – до 40 тисяч.

Також збільшується кількість ПЛР-тестувань (зараз це – понад 47 тисяч, а планується досягти позначки в 50 тисяч на добу).

Водночас, за словами Степанова, “з якою швидкістю ми б не додавали ліжкомісця, коронавірус поширюється набагато швидше”, і така ситуація однакова по всьому світу.

Варто відзначити, що на початку засідання (коли виступав Степанов) зала Ради була напівпорожньою: багато нардепів були відсутні на своїх робочих місцях. При реєстрації система показала присутність 242 депутатів.