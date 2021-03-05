Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, інформує кореспондент #Букв.

“За прогнозами МОЗ та наших спеціалістів, які підтверджуються заявами Всесвітньої організації охорони здоров’я, світ доволі швидко підходить до третьої хвилі коронавірусу. Оцінки науковців невтішні: другий рік пандемії може виявитися навіть важчим за попередній… В Україні цифри заражених теж зростають щодня. Ми вже вступили до третьої хвилі світової пандемії”, – зазначив Степанов.

“Ми прогнозуємо зростання кількості заражень до кінця епідсезону, орієнтовно до кінця квітня”, — додав він.

Степанов нагадав, що Інститут епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук офіційно підтвердив виявлення в Україні “британського штаму” коронавірусу.

“Він небезпечніший за європейські штами. Вища швидкість передачі, важкий перебіг хвороби, складна клінічна картина”, – розповів очільник МОЗ.

Степанов уточнив, що зараз уже три області України перебувають в “червоній” зоні карантину, ще дві – на межі входження.

“Ситуація напружена. На сьогодні три області вже знаходяться у червоній зоні карантину. Це Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька області. На межі “червоної зони” знаходяться Закарпатська та Вінницька області“, – заявив міністр.