Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, інформує кореспондент #Букв.
“За прогнозами МОЗ та наших спеціалістів, які підтверджуються заявами Всесвітньої організації охорони здоров’я, світ доволі швидко підходить до третьої хвилі коронавірусу. Оцінки науковців невтішні: другий рік пандемії може виявитися навіть важчим за попередній… В Україні цифри заражених теж зростають щодня. Ми вже вступили до третьої хвилі світової пандемії”, – зазначив Степанов.
“Ми прогнозуємо зростання кількості заражень до кінця епідсезону, орієнтовно до кінця квітня”, — додав він.
Степанов нагадав, що Інститут епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук офіційно підтвердив виявлення в Україні “британського штаму” коронавірусу.
“Він небезпечніший за європейські штами. Вища швидкість передачі, важкий перебіг хвороби, складна клінічна картина”, – розповів очільник МОЗ.
Степанов уточнив, що зараз уже три області України перебувають в “червоній” зоні карантину, ще дві – на межі входження.
“Ситуація напружена. На сьогодні три області вже знаходяться у червоній зоні карантину. Це Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька області. На межі “червоної зони” знаходяться Закарпатська та Вінницька області“, – заявив міністр.
- Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. В Україні знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- Майже вся країна наразі знаходиться в “помаранчевій” зоні. 3 регіони (Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області) вже знаходяться в “червоній”. Там діють ті самі обмеження, що діяли під час карантину в січні.
- Залізничне сполучення з регіонами “червоної” зони обмежене. “Укрзалізниця” з 7 по 12 березня призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей. З Івано-Франківщини 7 березня можна буде виїхати обмеженою кількістю потягів, раніше “Укрзалізниця” оприлюднила перелік.