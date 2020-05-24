Про це він сказав на брифингу.

За статистикою, серед летальних випадків через короновірусну хворобу – більше 70% людей старші 60 років.

“Ці громадяни (старше 60 років – ред.) входять до групи ризику. І саме турбота про наших громадян говорить, що ми рекомендуємо і підкреслюємо, що їм треба максимально перебувати на самоізоляції. Якщо подивитися нашу статистику щодо летальних випадків, то більше 70% – люди, які старше 60 років. Ми пропонуємо їм перебувати в самоізоляції, поки є поширення коронавірусної хвороби. Це все робиться для наших громадя”, – сказав Степанов.