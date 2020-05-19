Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що на закупівлю ліків у 2020 році гроші виділялися ще у 2018-2019 роках.

Про це він заявив на брифінгу.

За його словами, на державну закупівлю ліків у 2020 році передбачено близько 10 млрд гривень.

“Якщо говорити про ліки, які поставляються у 2020 році, то вони йдуть за рахунок 2018-2019 років. До речі, у нас є ще невикористані гроші за 2017 рік”, – зазначив Степанов, підкресливши, що, коли він прийшов у міністерство у квітні, то побачив “повністю розбалансовану систему”.

Він уточнив, що мова йде про перелік і кількість ліків.

“Це ті ліки, яку будуть поставлятися або в кінці 2020 року, або вже у 2021 році. Немає певної нормативної бази, яку треба було врегулювати. Відразу ми розробили ці нормативні документи, подали на розгляд Кабінету Міністрів. Вони були прийняті урядом, принаймні, перелік лікарських засобів. Далі треба прийняти ще ряд нормативних документів, які зараз завершують розглядати. І тоді відразу почнемо процедуру закупівлі. Я ще раз хочу підкреслити, що лікарські засоби, які постачаються у 2020 році, закуповувалися за кошти, які були перераховані у 2018-м та 19-м році. Ми все тримаємо на контролі”, – зазначив Максим Степанов.