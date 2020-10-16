Covid-19 Україна

оновлено 16.10.2020 о 15:02

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15 жовтня

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Степанов розповів, чи планує МОЗ розгортати мобільні госпіталі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відомство опрацьовує питання щодо розгортання мобільних госпіталів для лікування хворих на коронавірус COVID-19.

П’ятниця, 16 жовтня 2020, 16:05

Про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

Так, коментуючи інформацію про можливість розгортання госпіталів для пацієнтів з COVID-19 у київському Палаці спорту, міністр сказав:

“Ми дійсно вже два три тижні опрацьовуємо такі питання щодо розгортання мобільних госпіталів, скільки часу нам потрібно, що потрібно і на якій території можна розгорнути, якщо ситуація буде ще більш напружена, ще більш складна з точки зору госпіталізації й з точки зору ліжок, які передбачені в наших закладах охорони здоров’я“.

За словами Степанова, такі тимчасові лікувальні заклади можуть бути розгорнуті у спортивних закладах, де є велика територія.

“Щоб ми максимально швидко могли розгорнути такий тимчасовий госпіталь на тій чи іншій території, зокрема, використовуючи спортивні заклади, де є велика територія. Але щоб не наводити паніку, ще раз підкреслюю, це питання опрацьовується міністерством, щоб в нас був чіткий план, як ми це будемо робити, які терміни, щоб ми могли це швидко зробити. Зараз не стоїть питання, що ми пішли і почали розгортати госпіталі”, – наголосив він.

  • Станом на 9 ранку 16 жовтня, в Україні зафіксовано 5992 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19. Це новий рекорд.
Теги: МОЗ, COVID-19, Коронавірус, Максим Степанов

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