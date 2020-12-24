Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Так, імунізація буде проводитися:
• На базі існуючих кабінетів і пунктів вакцинації (станом на грудень в Україні таких 11 346).
• Будуть сформовані мобільні бригади з імунізації у всіх регіонах країни (вони зможуть робити близько 190 тисяч щеплень на тиждень).
• Планується створити тимчасові центри вакцинації (близько 50).
“Планується створення тимчасових центрів вакцинації за прикладом Італії та Німеччини. Такі центри повинні бути оснащені необхідним обладнанням для здійснення повного циклу вакцинації – від холодильного обладнання до інструментарію для введення вакцин… Ми плануємо розгорнути близько 50 таких центрів”, – зазначив Степанов.
Він уточнив, що ці центри в разі відкриття будуть працювати протягом 10 годин щодня.
(На відео – з 20:45)
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- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.