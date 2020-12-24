У Міністерстві охорони здоров'я України розробили логістичний сценарій для імунізації населення проти коронавірусу COVID-19.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так, імунізація буде проводитися:

• На базі існуючих кабінетів і пунктів вакцинації (станом на грудень в Україні таких 11 346).

• Будуть сформовані мобільні бригади з імунізації у всіх регіонах країни (вони зможуть робити близько 190 тисяч щеплень на тиждень).

• Планується створити тимчасові центри вакцинації (близько 50).

“Планується створення тимчасових центрів вакцинації за прикладом Італії та Німеччини. Такі центри повинні бути оснащені необхідним обладнанням для здійснення повного циклу вакцинації – від холодильного обладнання до інструментарію для введення вакцин… Ми плануємо розгорнути близько 50 таких центрів”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що ці центри в разі відкриття будуть працювати протягом 10 годин щодня.

(На відео – з 20:45)