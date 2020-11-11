Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
Степанов запевнив, що в умовах COVID-19 припинені тільки ті планові операції і госпіталізації, перенесення яких не загрожує життю і здоров’ю пацієнтів.
“Дійсно, ми призупинили певні планові госпіталізації і планові операції… Ми говоримо виключно про ті госпіталізації і планові операції, перенесення яких жодним чином не загрожуватиме життю або здоров’ю. Будь-які інші невідкладні стани, такі як інсульти, інфаркти, термінові операції, ургентні… не можуть бути перенесені”, – наголосив Степанов.
Міністр також перерахував, які планові госпіталізації та операції проводитимуться, “і ніхто їх зупиняти в майбутньому не буде”:
• надання медичної допомоги внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів;
• надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;
• надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам із онкологічними захворюваннями;
• надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
• надання планової високоспеціалізованої медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня за умови дотримання санітарних і протиепідемічних заходів (йдеться про такі клініки, як “Охматдит”);
• проведення інших невідкладних госпіталізацій, якщо внаслідок їх перенесення існує значний ризик для життя і здоров’я людини.
“Тобто будь-яка операція, госпіталізація, якщо її перенесення може нести загрозу вашому здоров’ю чи життю, не може бути перенесена. Ви будете вчасно госпіталізовані і прооперовані, незважаючи на те, що це планові операції”, – зазначив Степанов.
(На відео – з 11:00)
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- Через стрімке зростання хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.