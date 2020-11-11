Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов перерахував планові операції та госпіталізації, які будуть проводитися в нашій країні, незважаючи на епідемію коронавірусу COVID-19.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

Степанов запевнив, що в умовах COVID-19 припинені тільки ті планові операції і госпіталізації, перенесення яких не загрожує життю і здоров’ю пацієнтів.

“Дійсно, ми призупинили певні планові госпіталізації і планові операції… Ми говоримо виключно про ті госпіталізації і планові операції, перенесення яких жодним чином не загрожуватиме життю або здоров’ю. Будь-які інші невідкладні стани, такі як інсульти, інфаркти, термінові операції, ургентні… не можуть бути перенесені”, – наголосив Степанов.

Міністр також перерахував, які планові госпіталізації та операції проводитимуться, “і ніхто їх зупиняти в майбутньому не буде”:

• надання медичної допомоги внаслідок ускладнення перебігу вагітності та пологів;

• надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

• надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам із онкологічними захворюваннями;

• надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

• надання планової високоспеціалізованої медичної допомоги закладами охорони здоров’я національного рівня за умови дотримання санітарних і протиепідемічних заходів (йдеться про такі клініки, як “Охматдит”);

• проведення інших невідкладних госпіталізацій, якщо внаслідок їх перенесення існує значний ризик для життя і здоров’я людини.

“Тобто будь-яка операція, госпіталізація, якщо її перенесення може нести загрозу вашому здоров’ю чи життю, не може бути перенесена. Ви будете вчасно госпіталізовані і прооперовані, незважаючи на те, що це планові операції”, – зазначив Степанов.

(На відео – з 11:00)