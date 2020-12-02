Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна 24”.

За його словами, підготовка до процесу вакцинації триває вже кілька місяців.

“У нас є розгалужена система звичайної вакцинації. Звичайно, є питання щодо зберігання вакцини при -70 градусів. Але у нас вже зараз є розуміння цього. Ми зараз допрацьовуємо фінальний документ. Я думаю, до кінця цього – початку наступного тижня вже надамо всю цю стратегію вакцинації з урахуванням наших можливостей, того, де ми будемо вакцинувати, де будуть ці центри вакцинації, в які терміни і які категорії громадян будуть вакцинуватися в першу чергу, в другу і так далі”, – сказав Степанов.

Він також зазначив, що Україна отримає вакцину проти COVID-19 наприкінці I кварталу – на початку II кварталу 2021 року.

“Ми провели консультації з COVAX. Ми повинні отримати до 8 млн доз вакцин. У нас очікується підписання відповідних документів вже до 7 грудня з COVAX, де ми вже все це чітко оформимо. І розраховуємо отримати вакцини наприкінці I кварталу – на початку II кварталу. Це перше. По-друге, у нас на завершальній стадії перемовини та відповідне підписання договорів з іншими виробниками вакцин для того, щоб ми вже в першому кварталі отримали вакцини та розпочали процес вакцинації в Україні”, – сказав Степанов.