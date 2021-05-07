Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що перші поставки вакцини проти коронавірусу NovaVax відбудуться у липні-серпні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Відбулась плідна зустріч із Сайрусом Пунавалою – власником Serum Institute, найбільшого виробника вакцин у світі, зокрема вакцин проти COVID-19 – NovaVax та AstraZeneca/CoviShield. Вже в липні-серпні ми очікуємо на перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 млн”, – зазначив він.

Степанов також додав, що обговорив з Пунавалою можливість збільшення обсягів постачання NovaVax з 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин – з 2 до 4 млн доз.

Щодо чергових постачань AstraZeneca/CoviShield очільник МОЗ нагадав, що згідно з нашим контрактом півтора мільйона доз цієї вакцини Україна повинна була отримати ще до 31 березня. Але індійський уряд не дає дозвіл на їх експорт.

“У заручниках такої ситуації, коли вакцини проплачені, але вивезти їх не можна, перебувають й інші країни, зокрема Великобританія. Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб розблокувати постачання вакцин. Я написав низку листів до індійського уряду. Також прем’єр-міністр Денис Шмигаль декілька разів звертався до свого індійського колеги з проханням дати дозвіл на експорт вакцин. Сподіваємося, що ситуація владнається найближчим часом”, – резюмував міністр.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

13 квітня в Україні почали робити щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Перша отримана партія — 215 тисяч доз.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз. Вакцинація препаратом розпочалася 18 квітня.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна розраховує загалом отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу.