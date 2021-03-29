Україна очікує на отримання перших партій вакцин проти коронавірусу AstraZeneca і Pfizer в рамках програми COVAX до 15 квітня.

Про це в етері телеканалу “Україна 24” повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Це перша поставка в рамках COVAX, яку ми очікуємо. Якщо бути точним — 360 тисяч доз AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer ми очікуємо до 15 квітня. Це та інформація, яку ми маємо від COVAX, що перша поставка має бути саме в такому обсязі й у найближчі 2-3 тижні”, — заявив міністр.

Нагадаємо, COVAX — світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (ГАВІ) за участі таких партнерів, як CEPI — Коаліція інновацій із готовності до епідемії, та ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я. Наразі ініціативу підтримали 183 країни, включно з Україною.

У рамках цього механізму Україна зможе отримати щонайменше 8 млн доз вакцини від COVID-19 від компаній AstraZeneca (Велика Британія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США), якими щеплять 4 млн українців. Вакцину постачатимуть поступово.