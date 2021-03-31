У квітні-травні 2021 року Україна згідно укладених договорів повинна отримати близько 5 млн доз вакцин проти COVID-19.

Про це під час засідання Уряду сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Згідно укладених договорів, ми повинні отримати 4,9 млн доз вакцини протягом двох місяців – квітень і травень цього року”, – сказав він.

Крім того, за словами Степанова, потенційно є ще 1,5 млн доз вакцини, які може отримати Україна.

“Коли я говорю потенційно, це наші домовленості з Європейським Союзом щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом відправити”, – пояснив він.

Міністр також додав, що Україна вже законтрактувала 22 млн доз вакцини проти коронавірусу і планує законтрактувати ще 15 млн доз.

“Разом – 37 млн. Це всі ті вакцини, які ми отримаємо протягом цього року, щоб ми вакцинували переважну більшість дорослого населення України”, – сказав він.

Станом на 30 березня в Україні лише двоє людей отримали другу дозу вакцини проти COVID-19.