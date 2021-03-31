Про це під час засідання Уряду сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“Згідно укладених договорів, ми повинні отримати 4,9 млн доз вакцини протягом двох місяців – квітень і травень цього року”, – сказав він.
Крім того, за словами Степанова, потенційно є ще 1,5 млн доз вакцини, які може отримати Україна.
“Коли я говорю потенційно, це наші домовленості з Європейським Союзом щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом відправити”, – пояснив він.
Міністр також додав, що Україна вже законтрактувала 22 млн доз вакцини проти коронавірусу і планує законтрактувати ще 15 млн доз.
“Разом – 37 млн. Це всі ті вакцини, які ми отримаємо протягом цього року, щоб ми вакцинували переважну більшість дорослого населення України”, – сказав він.
Станом на 30 березня в Україні лише двоє людей отримали другу дозу вакцини проти COVID-19.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.