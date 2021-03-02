Covid-19 Україна

оновлено 02.03.2021 о 11:02

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Степанов розповів, скільки українців вже записались в чергу на вакцинацію

Протягом 1 березня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися понад 44 тисячі українців.

Вівторок, 2 березня 2021, 11:40

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, найбільше заявок було залишено через застосунок “Дія”.

“За неповний день у чергу на вакцинацію через портал (МОЗ “Вакцинація від COVID-19″, – ред.) записалося 5280 людей, через контакт-центр МОЗ 671 людина, через портал “Дія” 38 531 людина. Ці цифри є красномовним підтвердженням готовності українців до вакцинації та їх довіри до системи охорони здоров’я і планів МОЗ з подолання COVID-19. Записуйтесь, будь ласка”, – сказав Степанов.

(На відео з 8:46)

Зазначимо, що записатися в чергу на вакцинацію можна на порталі державних послуг онлайн “Дія”, а також за телефоном контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря.

За минулу добу, 1 березня, щеплення проти COVID-19 отримали 1 764 особи. Від початку кампанії щеплено 4 905 осіб. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (400 щеплень).

Теги: COVID-вакцинація, вакцина проти коронавірусу, вакцинація, Дія, Максим Степанов, МОЗ

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