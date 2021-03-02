Степанов розповів, скільки українців вже записались в чергу на вакцинацію

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, найбільше заявок було залишено через застосунок “Дія”.
“За неповний день у чергу на вакцинацію через портал (МОЗ “Вакцинація від COVID-19″, – ред.) записалося 5280 людей, через контакт-центр МОЗ 671 людина, через портал “Дія” 38 531 людина. Ці цифри є красномовним підтвердженням готовності українців до вакцинації та їх довіри до системи охорони здоров’я і планів МОЗ з подолання COVID-19. Записуйтесь, будь ласка”, – сказав Степанов.
(На відео з 8:46)
Зазначимо, що записатися в чергу на вакцинацію можна на порталі державних послуг онлайн “Дія”, а також за телефоном контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря.
За минулу добу, 1 березня, щеплення проти COVID-19 отримали 1 764 особи. Від початку кампанії щеплено 4 905 осіб. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (400 щеплень).
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Станом на 28 лютого в Україні вакцинували 3141 людину. При цьому 90 — в неділю.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.
- 1 березня в Україні дозволили вакцинувати громадських діячів проти COVID-19. Це будуть робити, аби популяризувати щеплення у випадках, якщо будуть залишки доз вакцин.