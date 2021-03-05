У п’ятницю, 5 березня, в рамках години запитань до уряду у Верховній Раді виступить міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Рішення про заслуховування Степанова було ухвалено на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій.

Тема виступу очільника МОЗ у Раді – виконання плану вакцинації населення України проти коронавірусу COVID-19.

Крім того, нардепи планують розглянути низку законопроєктів. Це, зокрема, проєкт закону про місцеві державні адміністрації, яким мають намір передбачити можливість тимчасового покладення обов’язків голови держадміністрації на керівника апарату.

Також заплановані до розгляду законопроєкти: про мультимодальні перевезення; щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу; про публічні консультації; щодо додаткових гарантій прав педагогічних та науково-педагогічних працівників під час дії карантину; щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Також до порядку денного включені постанови про перейменування населених пунктів.