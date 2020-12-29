У вівторок, 29 грудня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, а також представники двох директоратів МОЗ стали потенційними донорами кісткового мозку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Подія відбулася у рамках підписання меморандуму між Міністерством охорони здоров’я та представниками громадських організацій щодо розвитку напряму трансплантації кісткового мозку (ТКМ) та популяризації донорства в Україні.

Зразок клітин Степанов здав публічно. Він зазначив, що база даних в Україні повинна налічувати не менше 20 тисяч зразків, а також закликав українців не бути байдужими.

За даними МОЗ, протягом 2020 року в Україні виконано 204 трансплантації кісткового мозку. Вперше лікарі почали виконувати ТКМ від неродинного донора і вже виконали 4 таких операції.

Наразі в Україні функціонує 6 центрів трансплантації кісткового мозку, потужності яких постійно зростають.

У бюджеті 2021 року на реалізацію пілотного проєкту із трансплантації закладено 502 мільйони гривень.

Степанов додав, що у 2021 році високотехнологічні медичні послуги розвиватимуться ще швидше, і ми продовжимо рухатися до повної “трансплантаційної незалежності”.