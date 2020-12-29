Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Подія відбулася у рамках підписання меморандуму між Міністерством охорони здоров’я та представниками громадських організацій щодо розвитку напряму трансплантації кісткового мозку (ТКМ) та популяризації донорства в Україні.
Зразок клітин Степанов здав публічно. Він зазначив, що база даних в Україні повинна налічувати не менше 20 тисяч зразків, а також закликав українців не бути байдужими.
За даними МОЗ, протягом 2020 року в Україні виконано 204 трансплантації кісткового мозку. Вперше лікарі почали виконувати ТКМ від неродинного донора і вже виконали 4 таких операції.
Наразі в Україні функціонує 6 центрів трансплантації кісткового мозку, потужності яких постійно зростають.
У бюджеті 2021 року на реалізацію пілотного проєкту із трансплантації закладено 502 мільйони гривень.
Степанов додав, що у 2021 році високотехнологічні медичні послуги розвиватимуться ще швидше, і ми продовжимо рухатися до повної “трансплантаційної незалежності”.
- Фахівці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше пересадили печінку. Від цього ж донора пересадили ще серце та дві нирки.
- 7 серпня в Україні вперше провели операцію з трансплантації підшлункової залози. Тоді Максим Степанов заявив, що трансплантація для МОЗ є одним із пріоритетів.
- 18 серпня пацієнт, якому пересадили донорські підшлункову залозу і нирку у Львові, помер. Лікарі зазначають, що тривалий час стан пацієнта був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Але потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту.