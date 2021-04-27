Про це Степанов заявив на брифінгу.

“Сьогодні можна констатувати, що наша країна розпочала поступовий вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це свідчать основні епідеміологічні показники та маркери”, – сказав міністр.

За його словами, у порівнянні з позаминулим і минулим тижнем, кількість хворих зменшилась із майже 92 тис до майже 77 тис. осіб.

“Також кількість госпіталізованих за тиждень зменшилась на 3400 осіб. Все це говорить про те, що ми пройшли цей надважкий період – період третьої хвилі. І це все завдяки вам”, – сказав Максим Степанов.

А ще він додав, що у всіх областях зменшується навантаженість у лікарнях для хворих на коронавірус. Наразі найбільш навантаженою є Донецька область.